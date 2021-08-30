أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء أحمد الهمداني

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء أحمد الهمداني
بعث الشيخ صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء / احمد احمد الهمداني ، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن .
واشار رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى عدد من مناقب الفقيد، واسهاماته طوال مسيرته العملية.
وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد/ عبدالله احمد الهمداني، والى نجله عبدالله أحمد أحمد الهمداني، وإخوانه، وكافة آل الهمداني، عبّر رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الاليم.
سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .إنا لله و إنا إليه راجعون .
"إنا لله وإنا اليه راجعون"
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