واشنطن: نحتاج للحوار حول استئناف كوريا الشمالية لعمل مفاعلها النووى

جدة - نرمين السيد - وكانت وكالة الطاقة الذرية أعلنت، اليوم الإثنين، أن كوريا الشمالية أعادت تشغيل مفاعل ينتج البلوتونيوم فى مجمع يونجبيون النووى، معربة عن قلقها من ذلك.

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت الوكالة فى تقريرها السنوى: "منذ مطلع يوليو هناك ثمة مؤشرات، خاصةً تصريف مياه تبريد، بما يتماشى مع تشغيل المفاعل"، موضحًا أن المفاعل في يونجبيون يبدو متوقفاً منذ مطلع ديسمبر 2018.