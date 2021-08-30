مقتل 23 حوثيا بنيران الجيش والمقاومة اليمنية غرب مأرب

جدة - نرمين السيد - خاضت قوات الجيش والمقاومة الشعبية اليمنية، معارك متواصلة ضد مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، امتدت منذ مساء أمس الأحد، حتى اللحظة، على امتداد مسرح العمليات القتالية بجبهة الكسارة غرب محافظة مارب، أسفرت عن مقتل أكثر من 23 عنصرا من مليشيا الحوثى إلى جانب عدد من الجرحى.





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