رابط منصة مدرستي التعليمية 1443 Madrasati.sa حل مشكلة تسجيل الخروج من منصة مدرستي

هناك اهتما كبير من جميع الطلاب في المملكة العربية السعودية بالبحث عن رابط منصة مدرستي التعليمية الذي كانت قد أطلقته وزارة التربية والتعليم، حيث منذ بداية الدراسة في العام الماضي، حيث كان الذهاب إلي المدارس وتم تطبيق نظام التعليم عن بعد خوفاً من انتشار فيروس كورونا، حيث كان الاعتماد علي تلقي الطلاب دروسهم في جميع محافظات المملكة تعتمد علي المنصة التعليمية، والتي كان قد تم إعدادها بأحدث أساليب التكنولوجيا التعليمية، ومن خلال تسجيل دخول طلاب المدارس في جميع المراحل التعليمية لمنصة مدرستي، حيث كان هناك تسجيل حضور يومي، وتحية العلم وأيضا الحصص اليومية، وقد كان هناك التزام كبير من كافة الطلاب في الحضور مع المعلم عبر مدرستي، حيث يساعد نظام التعليم عن بعد في تمكين الطلاب من استكمال دراستهم، في ظل انتشار فيروس كورونا في كل دول العالم.

تسجيل دخول منصة مدرستي للطلاب

يتزايد دخول الطلاب يومياً من أجل التسجيل عبر منصة مدرستي، والتي تعتبر الآن من أهم المنصات التعليمية التي تساعد الطلاب في السعودية، للتواصل مع المعلمين في الحصول الدروس الخاصة بمنهجهم، حيث أنها منصة متكاملة يمكن للطلاب من خلالها تحميل الدروس، والتواصل المباشر بين الطالب والمعلم، وعمل الواجبات المنزلية التي يُكلف الطالب، وهذه هي خطوات تسجيل الدخول إلي منصة مدرستي:

لكي يتم دخول الطلاب إلي منصة درستي يجب تحميل برنامج توكلنا.

ويستطيع الطلاب أن يقوموا بتشغيل تطبيق توكلنا عبر جهاز الكمبيوتر.

يقوم الطالب بعدها بدخول أيقونة تسمي حسابي.

علي الطالب إدخال بياناته الخاصة بمنصة مدرستي وهي اسم المستخدم وكلمة السر

يضغط الطالب علي إرسال وسوف يكون لديه المعلومات المطلوبة بدخول المنصة.

بعد ذلك يقوم الطالب بدخول منصة مدرستي ثم يتم تسجيل دخول عبر حساب مايكروسوفت.

بعد قيام الطالب بإثبات حضور في مدرستي يتم اختيار الدرس ثم يضغط حضور.

حل الواجبات من منصة مدرستي

وفرت منصة مدرستي للطلاب إمكانية حل الواجبات المدرسية، علي الطالب اختيار أيقونة الواجبات، ثم يقوم بالبحث علي الواجب الذي سيقوم بعمله، سيجد أيقونة خضراء اللون وهي حل الواجب، ستظهر أمام الطالب الأسئلة الخاصة بالواجب، حيث يقوم بالإجابة عليها ويرسلها للمدرس.

حل مشكلة تسجيل الخروج من منصة مدرستي

يواجه العديد من الطلاب مشاكل كثيرة عبر منصة مدرسة وأيضا في تطبيق توكلنا، ومن أبرز هذه المشكلات تسجيل الخروج من منصة مدرستي، ويمكن حلها من خلال تسجيل خروج من تطبيق توكلنا وبعد ذلك عمل تسجيل دخول مرة أخري، والذهاب إلي قائمة حسابي وتظهر خدمة تفعيل بيانات مدرستي او يمكن حذف التطبيق وتسجيلة بعد ذلك اعادة نفس الخطوات.