بالخطوات.. كيف أطلع نتيجة كفايات المعلمين 1443 إلكترونيًا وعن طريق الهاتف

كفايات المعلمين من الاختبارات الهامة التي يتم تنظيمها وعقدها من المركز الوطني للقياس، وهي من الاختبارات الهامة التابعة لوزارة التعليم السعودية، ويتم من خلال الاختبار، تحديد معايير القبول للمعلمين والأساسيات التي يتم من خلالها التأكد من قدرة المتقدمين على ممارسة المهنة والقيام بها على أكمل وجه، ويتكون الاختبار من أكثر من جزء، كما يضم العديد من الأسئلة المتنوعة في مختلف التخصصات، ويتم من خلال الاختبار، تحديد العناصر الكفؤ للعمل بتلك الوظيفة من بين جميع المتقدمين للتسجيل والحصول على تصريح مزاولة المهنة، وتستمر صلاحية الاختبار حتى 3 سنوات بعدها يحتاج المعلم لدخوله مرة أخرى.

كيف أطلع نتيجة كفايات المعلمين 1443

يقوم المركز الوطني للقياس التابع لوزارة التعليم بالمملكة، بتصحيح أوراق اختبارات المتقدمين بشكل إلكتروني وبكل سهولة، كما يتم بعدها من المسؤولين مراجعة الدرجات التي حصل عليها الممتحنين والتحقق من جميع النتائج ليتم رصدها فيما بعد، وهذه الإجراءات تستغرق ما يقرب من الثلاث أسابيع، ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتيجة الاختبار بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط موقع قياس الإلكتروني

قم بتسجيل لحساب المستخدم المسجل على المنصة بإدخال بيانات الدخول من اسم المستخدم وكلمة المرور

قم بإدخال رمز التحقق المرئي والنقر على تسجيل الدخول

قم من النافذة الرئيسية بالنقر على أيقونة الاختبارات

قم من القائمة التي سيتم عرضها بتحديد نوع الاختبار

قم بالنقر على طريقة الاستعلام المناسبة سواء برقم السجل المدني أو من خلال رقم الاشتراك

قم بإدخال رمز التحقق والبيانات المطلوبة واضغط على بحث

انتظر حتى تقوم المنصة بعرض البيانات المطلوبة حول نتيجة الاختبار.

استعلام نتيجة كفايات المعلمين برقم الهاتف

يتيح المركز الوطني للقياس لجميع المتقدمين لخوض اختبار كفايات المعلمين من الراغبين في الحصول على تصريح مزاولة المهنة كذلك، إمكانية الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة من خلال رقم الهاتف المخصص، حيث وفر المركز رقم هاتف موحد تتيح هيئة تقويم التعليم والتدريب لجميع الممتحنين، إمكانية الاتصال والإطلاع على النتيجة بكل سهولة، وذلك بالاتصال على الرقم: 920033555، هذا كما يمكن من خلال الرقم التواصل مع المسؤولين عن تقديم الخدمات والدعم الفني، والاستعلام عن مختلف الخدمات المقدمة بجانب إمكانية تقديم الشكاوى والاستفسارات فيما يخص جميع الخدمات التي يوفرها المركز، وهذه الطريقة من أيسر الطرق التي تسهل عملية التواصل مع المسؤولين عن تقديم الخدمات، بالنسبة للغير راغبين في التواصل والاستفسار عن النتيجة من خلال الطريقة التي قمنا بعرضها عبر منصة المركز الإلكترونية.