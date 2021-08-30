أخبار اليمن : رصد 282 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

رصد 282 خرقاً لقوى العدوان بالحديدةسجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 282 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجاح والجبلية، وغارة للطيران التجسسي على الجاح، إضافة إلى تحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي والجاح والجبلية والتحيتا وحيس.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت 31 خرقا بقصف مدفعي لعدد 187 قذيفة و231 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

