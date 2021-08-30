الكويت تدين استمرار محاولات ميليشيا الحوثى استهداف المدنيين بالسعودية

جدة - نرمين السيد - أعرب مجلس الوزراء الكويتى عن إدانة واستنكار الكويت لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثى فى استهداف المدنيين بالمملكة العربية السعودية التى تؤكد على تحديها الصارخ وانتهاكها الواضح للقوانين والأعراف الدولية.





وأشاد المجلس، فى اجتماعه الأسبوعى اليوم الإثنين حسبما أفادت وكالة الانباء الكويتية " كونا"، بنجاح الدفاعات الجوية لقوات التحالف فى التصدى للطائرة المسيرة التى أطلقتها ميليشيا الحوثى الإرهابية تجاه خميس مشيط بالسعودية يوم السبت الماضى. وأكد المجلس وقوف الكويت مع المملكة العربية السعودية وتأييدها فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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