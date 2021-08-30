خطوات تسجيل العاملة العمالة الغير منتظمة لمنحة 500 جنية عبر وزارة القوي العامة

تسجيل العاملة العمالة الغير منتظمة لمنحة 500 جنية يعد ذلك واحد من ضمن أكثر الاشياء التي تهم عدد كبير من المواطنين في جمهورية مصر العربية من أجل أن يتم التسجيل في تلك المنحة وذلك لأن يحصلون علي دخل شهري من الوزارة يساعد علي تحسين الحالة المادية لهم.

تسجيل العاملة العمالة الغير منتظمة

أطلقت هذه المنحة من قبل وزارة القوي العاملة في جمهورية مصر العربية في العام الماضي مع انتشار فيروس كورونا في مصر وذلك من اجل أن يتم توفير للعمال دخل شهري ثابت بجانب الاعمال التي يقومون بها، وقد وضعت الوزارة الصرف لمدة ثلاث شهور في البداية ولكن قد تم عودة صرف تلك المنحة مرة اخري حتي يكون مناسب للجميع.

شروط منحة القوي العاملة

يوجد عدة شروط وضعتها وزارة القوي العاملة المصرية حتي يتم الحصول علي منحة القوي العاملة حتي يتم الحصول علي المنحة وتكون هذه الشروط وفقاً للنحو التالي:

يشترط أن يكون المتقدم للحصول علي المنحة هو مواطن مصري الجنسية.

أن يكون مقيم في جمهورية مصر العربية من اجل الحصول علي المنحة.

يشترط أن يكون غير حاصل علي مصادر للدعم اخري من الحكومة.

أن لا يكون لدية معاش من التأمينات الاجتماعية.

يجب أن لا يكون موظف في القطاع العام أو الخاص بمصر.

يشترط أن يكون المتقدم مسجل في وزارة القوي العاملة.

أن يكون عامل غير منتظم.

طريقة تسجيل العاملة العمالة الغير منتظمة لمنحة 500

يمكن أن تقوم باتسجيل في منحة القوي العامة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة علي شبكة الانترنت عن طريق القيام ببعض الخطوات وهي تتلخص في النحو التالي: