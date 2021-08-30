أمريكا تعانى من نقص حاد فى إمدادات النفط والبنزين بسبب الإعصار إيدا

جدة - نرمين السيد - تسبب الإعصار "إيدا" الذى ضرب الساحل الشرقى للولايات المتحدة، صباح اليوم، فى حالة من الفوضى العارمة بصناعة النفط الأمريكية، حيث دمر معظم المنصات البحرية فى منطقة ساحل خليج المكسيك وخفض إنتاج البنزين بمقدار النصف وأغلق موانئ التصدير.





بعد أن خلف الإعصار دمارا فى لويزيانا واجتاح حقول النفط والغاز البحرية الأمريكية، تحرك نحو ميسيسبى، واضطرت الشركات إلى إخلاء المئات من منصات إنتاج النفط، فيما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 1.3 مليون منزل وشركة فى لويزيانا وميسيسبى.

وذكرت شركة التتبع "جازبادى"، أن خسائر الإنتاج النفطى سترفع أسعار التجزئة للبنزين بما يتراوح بين خمسة وعشرة سنتات للجالون، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وبحسب "سبوتنيك"، أوقفت "كولونيال بايبلاين"، أكبر شبكة لخطوط أنابيب الوقود فى الولايات المتحدة، شحنات وقود السيارات من هيوستون إلى جرينسبورو فى نورث كارولاينا.

تنقل خطوط الشركة ما يقرب من نصف البنزين المستخدم على طول الساحل الشرقى للولايات المتحدة، وأدى إغلاقه لفترة طويلة فى مايو إلى نقص حاد فى إمدادات الوقود.

وإجمالا، تعطل نحو 1.74 مليون برميل من إنتاج النفط فى أمريكا، بسبب الإغلاق الناتج عن الإعصار أمس الأحد، وهى كمية أكبر من الإنتاج اليومى لدولة المكسيك.

خلصت إحصائية حكومية إلى أن إنتاج الغاز الطبيعى الأمريكى فى خليج المكسيك هبط أيضا 94% أو قدره مليارى قدم مكعبة.

وقالت مصادر مطلعة وشركات لـ"رويترز"، إن 6 مصاف نفطية تعالج 1.92 مليون برميل يوميا من النفط وتحوله إلى بنزين ومنتجات بترولية أخرى إما أغلقت أو قلصت بعض الإنتاج.

انهار برج لنقل الكهرباء يوفر الطاقة لمنطقة فى جنوب شرقى لويزيانا، وهى معقل لمشغلى مصافى النفط، فى نهر الميسيسبى فى ذروة العاصفة، ظل ما يقرب من 12 ميناء للشحن التجارى من نيو أورليانز إلى باسكاجولا فى ميسيسبى مغلقا اليوم.