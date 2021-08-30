صور وفيديو- مقتل شخص وانقطاع الكهرباء بلويزيانا الأمريكية بسبب الإعصار إيدا

جدة - نرمين السيد - أفادت صحيفة "جارديان" البريطانية، مساء اليوم الاثنين، بمقتل شخص واحد على الأقل جراء الإعصار "إيدا"، فى لويزيانا الأمريكية، وتسبب الإعصار كذلك فى انقطاع الكهرباء عن مليون شخص تقريبا فى نيو أورلينز.





وبحسب الصحيفة، ظل أكثر من مليون شخص بدون كهرباء فى نيو أورلينز وحولها يوم الاثنين حيث بدأ السكان والسلطات فى تقييم الأضرار الناجمة عن إعصار إيدا، وهو عاصفة وحشية تبلغ سرعتها 150 ميلاً فى الساعة كانت أقوى عاصفة تضرب لويزيانا على الإطلاق".

وأشارت إلى أنه قُتل شخص واحد على الأقل بسبب سقوط شجرة، بينما حذر حاكم الولاية، جون بيل إدواردز، من أنه يتوقع ارتفاع عدد القتلى.

وسارعت أطقم الطائرات والمروحيات بمهمات البحث والإنقاذ فى عدة أحياء، بحثًا عن أشخاص تقطعت بهم السبل فى منازل غمرتها المياه أو محاصرون فى فيضانات مفاجئة، وتم استدعاء ما يقرب من 5.000 من قوات الحرس الوطنى.

واستيقظ السكان على مشاهد الدمار الناجم عن الإعصار من الفئة الرابعة الذى وصل إلى اليابسة يوم الأحد فى بورت فورشون، ثم شق طريقًا شمالًا باتجاه نيو أورلينز. وضربت العاصفة المدينة فى الذكرى السادسة عشرة لإعصار كاترينا الذى قتل أكثر من 1800 شخص معظمهم بسبب الفيضانات.