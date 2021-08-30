الجزائر تمدد إجراءات الحجر الجزئى لمدة 15 يوما فى 40 ولاية

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، قرر جملة من التدابير المندرجة فى إطار تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا منها تمديد الحجر الجزئى المنزلى لمدة 15 يوما، ابتداء من الاثنين 30 أغسطس على مستوى 40 ولاية.

وأوضح أن هذا الإجراء يطبق من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الموالى على الولايات الأربعين الآتية: أدرار، الأغواط، أم البواقى، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزى وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدى بلعباس، عنابة، قالمة، قسنطينة، مستغانم، المسيلة، معسكر ورقلة، وهران، البيض، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادى، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، النعامة، غرداية، عين تيموشنت، غليزان، وأولاد جلال.

كما أشار إلى أن هذا الإجراء لا يخص الولايات الثمانية عشر الآتية: الشلف، تمنراست، تيارت، الجلفة، المدية، إليزى، برج بوعريريج، ميلة، عين الدفلى، تميميون، برج باجى، مختار بنى عباس، إن صالحى، إن قزام، تقرت، جانت المغير، والمنيعة.