البيت الأبيض: واشنطن مصممة على إعادة القوات الأمريكية من أفغانستان 

قالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنه تم إجلاء 6 آلاف أمريكي من أفغانستان حتى الآن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: نحاول تحديد عدد الأمريكيين الذين تبقوا في أفغانستان ممن يريدون المغادرة ونعتقد أن العدد ضئيل.

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض ، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مصمم على إعادة القوات الأمريكية من أفغانستان.

وفى وقت سابق، أجلت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 1200 شخص من العاصمة الأفغانية كابول خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الأشخاص الذين نقلوهم من أفغانستان إلى 116 ألفا و700 شخص منذ 14 أغسطس الجاري، و122 ألفا و300 شخص منذ أواخر يوليو الماضي.