كواليس مفاوضات الانسحاب من أفغانستان

كواليس مفاوضات الانسحاب من أفغانستانخرج الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن صمته وكشف عن بعض جوانب من المفاوضات، التي دارت بينه وبين زعيم حركة طالبان الأفغانية العام الماضي، بشأن مغادرة القوات الأمريكية أفغانستان، مشيرا في لقاء إذاعي مع المذيع الأمريكي الشهير هيو هيويت، إلى أنه هدد زعيم حركة «طالبان» الأفغانية، عبد الغني برادار، في حال عدم تنفيذ وعودهم للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف ترامب خلال اللقاء الإذاعي: «لقد تحدثت إلى رئيس حركة طالبان، وقلت له ستتعرضون لضربة أقوى من أي بلد وأي شخص أصيب في أي وقت مضى في تاريخ العالم، وسنبدأ بالموقع الدقيق والمدينة بالضبط، وهي هنا، وأعتقد أنني كررت اسم بلدته في أفغانستان، سيكون هذا أول مكان نبدأ فيه».

وتابع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب: «بعد ذلك سألني زعيم حركة طالبان الأفغانية عبد الغني برادار سؤالا واحدا، وأنا أفضل عدم تكرار هذا السؤال، لأنه سؤال مخيف للغاية، لكنه سألني سؤالا واحدا، وأعطيته الإجابة بنعم، وبعد ذلك وبعد الاتفاق على كل شيء، قلت له بعدها (حسنا الآن قلت ما كنت سأقوله)، دعونا نجري محادثة، وقلت إننا سوف نغادر بعد 21 عاما، وعندما نغادر أفغانستان ستتركونا وشأننا، وسنغادر بكرامة كبيرة وشرف عظيم، وسنهتم بهذا»، موضحا أنه كان سيقصف حركة طالبان الأفغانية ويدخلها الجحيم لو انتهكت الاتفاق فيما بينهما.

يذكر أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبرنامج الإذاعي يوم الخميس الماضي، قبل وقوع انفجارات خارج مطار كابول الدولي، حيث أعلنت نحو 100 دولة تلقيها ضمانات من حركة طالبان الأفغانية بالسماح لجميع الأجانب والأفغان، الذين يحملون تأشيرات بمغادرة دولة أفغانستان، ضمن تفاهم يسري إلى ما بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بدء سحب القوات الأمريكية بالفعل، حيث انخفض عددهم من 5800 عنصر إلى أقل من 4000.

(وكالات)

