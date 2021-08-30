جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أوضحت المندوبة الأمريكية، أنه تم إجلاء 122ألف أفغانى وأمريكى وأجنبى من أفغانستان. وتبنى مجلس الأمن الدولى، اليوم الاثنين، قرارا يلزم طالبان بضمان أمن عمليات الإجلاء من أفغانستان. وأكدت مسودة مشروع قرار الدول الغربية، بشأن أفغانستان، إدانة هجوم مطار كابول يوم، الذى وقع الخميس الماضى 26 أغسطس. وطالبت مندوبة بريطانيا، بضرورة عدم تحول أفغانستان إلى ملاذ للإرهاب. ورحبت مندوبة فرنسا بقرار مجلس الأمن، وطالبت حركة طالبان بالوفاء بالتزاماتها وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتمويله. وأوضحت المندوبة الفرنسية "من المهم تأمين ممر آمن لعمليات الإجلاء عبر مطار كابول".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا بمجلس الأمن: أكثر من مليونى أفغانى سيتحولون إلى لاجئين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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