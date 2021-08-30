كيفية التسجيل في نظام نور برقم الهوية وطريقة معرفة النتائج من خلال نور

نظام نور برقم الهوية من الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية حيث من خلال رقم الهوية ورمز التحقق معرفة التفاصيل الخاصة بالنتائج للطلاب عن طريق السجل المدني بعد فترة الاختبارات النهائية، فعن طريق الموقع الإلكتروني المقدم من الوزارة معرفة كافة النتائج للطلاب لولي الأمر عن طريق عمل حساب واتباع الخطوات اللازمة لمعرفة الدرجات.

نظام نور برقم الهوية

يعد نظام نور من الأنظمة المستخدمة في الاستعلام عن نتائج الطلبة في المملكة العربية السعودية والتي قام بتطبيقها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بعد تطبيق التعليم عن بعد في المملكة بسبب فيروس كورونا وبعد تحقيق النجاحات الباهرة في التعليم بذلك الطريقة.

يوفر نظام نور لولي الأمر والطلاب التعرف على النتائج الشهرية والنهائية الخاصة بالفصل الدراسي الأول والثاني، كما أنه يعتبر بمثابة دليل للمعلمين لمعرفة حركة النقل الداخلي والخارجي، كما يمكن عن طريق النظام أن يتم تسجيل الطلاب في المدارس العامة في المملكة.

ادخل على موقع النظام من خلال الموقع الرسمي لها.

اختر ولي أمر.

ادخل السجل الخاص بولي الأمر.

اكتب اسم المستخدم.

اختر تسجيل طالب جديد

ادخل رقم الهوية وصلة القرابة وتاريخ الميلاد وكما يمكنك أن تدخل الإقامة بدلا من رقم الهوية.

وصلة القرابة وتاريخ الميلاد وكما يمكنك أن تدخل الإقامة بدلا من رقم الهوية. حدد الصف نسبة لتاريخ ميلاد الطالب.

ادخل بيانات الطالب والسكن وبيانات الاتصال.

اختر المدرسة حسب الإدارة.

اكمل الإقرار والتعهد.

التسجيل في نظام نور

عن طريق رقم الهوية ورمز التحقق يمكن لولي أمر الطالب التعرف على النتائج بكل سهولة وذلك بعد اتباع الخطوات التالية للتعرف على النتائج الشهرية والنهائية:

أولا يدخل الطالب أو ولي الأمر على الرابط الخاص بالمنصة للتعرف على نتائج الطلاب.

يكتب الشخص رقم السجل المدني الخاص بالطالب وبعدها يدخل رمز التحقق الذي يظهر أمامه.

قم بالضغط الآن على بحث ومن ثم يمكنك أن تجد شهادة الفصل الدراسي السابق كما تريد.

يقدم ذلك النظام الكثير من الخدمات الهامة للطلاب وأولياء الأمور مثل: