هبوط اضطراري لطائرة الملكية الأردنية في قبرص

جي بي سي نيوز :- هبطت إحدى طائرات الملكية الأردنية، اليوم الإثنين، اضطرارياً في مطار لارنكا الدولي بقبرص .

وقالت الملكية الأردنية، إن طائرة الملكية الأردنية القادمة من لارنكا إلى عمّان عادت اضطرارياً إلى قبرص.

وأوضحت الملكية أنها ستوضح أسباب الهبوط الاضطراري في بيان تفصيلي لاحق