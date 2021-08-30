تدمير صاروخ باليستى أطلقه الحوثيون باتجاه نجران السعودية

جدة - نرمين السيد - وقال التحالف فى بيان "نتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى"، حسمبا أفادت وكالة الأنباء السعودية. وأعلن التحالف صباح اليوم اعتراض صاروخ باليستى أطلقته الحوثيون تجاه مدينة جازان السعودية. وأوضح التحالف أن "كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت محاولات الجماعة العبثية". وأمس الأحد، قال التحالف إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما جماعة الحوثى تجاه خميس مشيط جنوبى المملكة.

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