جدة - نرمين السيد - وحسمبا نقلت قناة "العربية"، أعلنت طالبان كذلك مغادرة آخر طائرة أمريكية من مطار كابول، مشيرة إلى إطلاق نار فى كابول مع إعلان انسحاب القوات الأمريكية.
وأعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أجلت نحو 6 آلاف أمريكى من أفغانستان حتى الآن.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكى، إن إدارة بايدن لا تزال تحاول تحديد عدد الأمريكيين الذين بقوا فى البلاد ويريدون المغادرة قبل أن يحل الموعد النهائى لسحب القوات الأمريكية غدا الثلاثاء.
وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنها تعتقد أن العدد المتبقى صغير، بحسب "رويترز".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. آخر طائرة أمريكية تغادر مطار كابول وإتمام الإنسحاب الأمريكى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.