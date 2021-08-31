مقطوعة الضمان الاجتماعي 1443 وموعد الصرف للمستفيدين المقيدين بوزارة الموارد البشرية، حيث تعد المساعدة المقطوعة احدي المبادرات الاجتماعية التي تقرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد قررت الوزارة بأن قيمة مقطوعة الضمان لا يتم صرفها إلا للمواطن الفقير من فئة محدود الدخل من أجل مساعدته علي مواجهة أعباء الحياة اليومية، والوقوف بجوار المواطن من أجل تلبية احتياجاته الرئيسية بالإضافة الي احتياجات أسرته الخاصة، ويمكن التقديم والحصول على المساعدة المقطوعة من خلال تقديم طلب الي موقع الوزارة الإلكتروني وتسجيل طلب والحصول على مبلغ المقطوعة بعد أن تقوم بدراسة مستندات الحالة ومراجعة أهلية الاستحقاق من أجل صرف قيمة المقطوعة، واليكم تفاصيل موعد صرف المساعدة المقطوعة وكيفية الاستعلام عنها.

موعد الصرف الخاص بمقطوعة الضمان للمستفيدين

أقرت وزارة الموارد البشرية بأن مبلغ المقطوعة يحصل عليه المستفيد منها بشكل سنوي من خلال الحساب البنكي الشخصي بالمواطن، وفي ضوء بحث الكثير من المستفيدين المؤهلين للحصول علي المساعدة عن موعد الصرف الخاص بها، فقد أكدت وزارة الموارد البشرية من خلال حسابها علي توتير بأن حتي الآن لم يتم تحديد موعد رسمي من أجل صرف مبلغ المساعدة المقطوعة، فخلال هذه الفترة تقوم الوزارة بمراجعة العديد من مستندات المستفيدين الذين يقومون بالصرف بالإضافة الي الحالات الجديدة التي تقوم بالتسجيل من أجل الوقوف علي احقيه كل فرد للصرف، وتتم المراجعة من خلال التعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة، وفي حالة الصرف سوف يتم الإعلان من خلال موقع الوزارة الرسمي.

الاستعلام عن مبلغ المقطوعة برقم السجل

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة طرق إلكترونية من أجل الاستعلام عن مبلغ المساعدة المقطوعة عند إعلان الوزارة الصرف للمستفيدين، ومن بين طرق الاستعلام عن مقطوعة الضمان هو الاستعلام برقم السجل والتي تتم كالتالي:

يدخل كل مستفيد مؤهل للصرف علي موقع وزارة الموارد البشرية.

بعد الدخول علي الموقع يتوجه كل مستفيد الي قائمة الخدمات الإلكترونية.

يختار المستفيد خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

يتم إدخال رقم السجل في المكان المحدد لذلك.

يتم إدخال الرمزي المرئي في المكان المحدد له.

الضغط علي عرض.

شروط صرف مقطوعة الضمان للأفراد والأسر

يتم صرف المقطوعة من خلال توافر الشروط التالية: