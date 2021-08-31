كيفية تسجيل الطلاب اليمنيين والسوريين زيارة في نظام نور 1443

طريقة تسجيل الطلاب اليمنيين والسوريين في نظام نور التعليمي للعام الدراسي 1443 حيث يتم تسجيل الطلاب اليمنيين والسوريين المقيمين في المملكة في نظام نور وفق ما أعلنته وزارة التعليم السعودية. حيث صدر قرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بمعاملة الطلاب اليمنيين والسوريين كمعاملة المواطنين. وذلك نظراً لما تعانيه الدولتين من آثار الحـ.ـروب مما أضطر هؤلاء الوافدين للجوء إلى مملكة الإنسانية.

أهداف نظام نور التعليمي 1443

هو نظام إلكتروني الذي أطلقته وزارة التعليم السعودية في وقت انتشار جائحة كورونا والاعتماد علي التعليم عن بعد والذي اثبت جدارته في إدارة العملية التعليمية إلكترونيا وتقديم الكثير منن الخدمات في نظام نور وهي كالتالي:

يعمل نظام نور علي تواصل ولي الأمر والطالب مع المعلم في أي وقت.

ثم يقدم نظام نور خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب في كافة المراحل التعليمية.

كذلك يعمل نظام نور علي توفير قاعدة بيانات تشمل كافة المدارس في المملكة وبيانات جميع الطلاب.

أبضاً يتيح نظام نور تسجيل الطلاب إلكترونياً في الصف الأول الابتدائي.

وفي إمكانية ولي الأمر متابعة مستوي الطلاب ويتيح نظام نور الحصول علي معلومات وبيانات الطلاب.

وبعد الاستعلام عن النتيجة يمكن طباعة شهادات الطلاب إلكترونيا من نظام نور.

التسجيل متاح للطلاب اليمنيين الذين لا يحملون أوراق تثبت وضعهم الدراسي.

ثم يتم تقديم طلب التسجيل عبر ملء استمارة موحدة تتيح تسجيل الطالب اليمني في المدارس السعودية بهوية زائر.

ويتم عقد مقابلة شخصية لكل طالب ويجب أن يقوم بتقديم شهادة الميلاد أو جواز السفر.

الدخول علي بوابو تسجيل الطلاب اليمنيين بهوية زائر.

ثم بعد ذلك يتم كتابة رقم التأشيرة أو رقم الإقامة في الخانة المخصصة لذلك.

كتابة رمز التحقق المرئي الظاهر في الصورة أعلي أيقونة تسجيل الدخول.

ثم النقر علي خيار تسجيل الدخول.

وبعد ذلك سيتم فتح تبويب جديد مخصص لكتابة بيانات استمارة التسجيل الموحد.

وأيضاً يجب التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها بالاستمارة.

كتابة رمز التحقق المرئي وبعد ذلك النقر علي خيار إرسال المعلومات إلى نظام نور.

وفي النهاية يجب تقديم الأوراق التي تثبت صحة البيانات التي تم إدخالها في نظام نور.

يجب تعبئة النموذج المخصص لتسجيل الطلاب اليمنين والسوريين الذين لا يملكون شهادة إثبات الحالة الدراسية.

كذلك يجب أن يكون عمر الطالب مناسب لسن القبول في المدارس السعودية.

يجب تقديم شهادة التعليم الأساسي إذا كان الطالب يدرس في المرحلة الثانوية.

أيضاً يعامل الطلاب اليمنيين والسوريين مثل معاملة الطلاب السعوديين في المدارس.

آلية قبول الطلاب اليمنيين والسوريين تتم وفق المقاعد الشاغرة في المدارس الحكومية وأن لم تتوفر يتم تحويلهم إلى المدارس الأهلية.

صوره من بطاقة الإقامة ويجب أن تكون سارية وغير منتهية ويقدم الأصل للمطابقة.

كذلك في حالة من لديه تأشيرة زيارة يجب تقديم صورة من جواز السفر.

ثم تقديم صورة من هوية الزائر للفئات الذين تم تصحيح أوضاعهم.

ثم تقديم صورة من شهادة الميلاد.

وبالنسبة للفئات التي لا تملك وثائق إثبات يجب تعبئة نموذج التقديم الخاص بالطلاب اليمنيين والسوريين.

في حالة توافر شهادات دراسية أو صور منها يجب تقديمها وتكون معتمدة بختم الإدارة التعليمية.

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