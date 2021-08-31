طالبان تسيطر على مطار كابل بالكامل

طالبان تسيطر على مطار كابل بالكاملنقلت وسائل إعلام عن حركة طالبان، سيطرة الحركة بشكل كامل على مطار العاصمة الأفغانية كابل، بعد انسحاب القوات الأمريكية منه، وقالت وكالة اسوشيتد برس نقلا عن طالبان، إن آخر الطائرات الأمريكية غادرت مطار كابل.

وتبنى مجلس الأمن الدولي الاثنين قرارا يدعو حركة طالبان إلى احترام "التزاماتها" من أجل خروج "آمن" لكل الذين يريدون مغادرة أفغانستان، بدون المطالبة بإقامة منطقة آمنة كانت فرنسا دعت إليها.

وصوت 13 من أعضاء مجلس الأمن الـ15 لصالح القرار الذي وضعته الولايات المتحدة بينهم فرنسا والمملكة المتحدة، فيما امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت.

وينص القرار على أن مجلس الأمن "يتوقع" من طالبان أن تفي بكل "التزاماتها"، لا سيما في ما يتعلق بـ"المغادرة الآمنة" و"المنظمة" من أفغانستان "لمواطنين أفغان والرعايا الأجانب" بعد انسحاب الولايات المتحدة المقرر أن يكتمل الثلاثاء.