مسؤول كبير في طالبان: "الاحتلال الأميركي" انتهى

اعتبر مسؤول كبير في طالبان أن الحركة "صنعت التاريخ"، وذلك تعليقا على انسحاب آخر دفعة من القوات الأميركية من أفغانستان.

وكتب أنس حقاني في تغريدة على "تويتر": "لقد صنعنا التاريخ مرة أخرى. هذه الليلة انتهى احتلال الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لأفغانستان الذي استمر 20 سنة". وتابع: "أنا سعيد جدا لأنني بعد 20 سنة من الجهاد والتضحيات والمشقات، أشهد بكل اعتزاز هذه اللحظات التاريخية". وانسحبت القوات الأميركية بالكامل من أفغانستان، بعد صراع استمر 20 سنة وانتهى باستعادة حركة طالبان المتشددة السيطرة على البلاد.

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