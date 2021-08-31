تسرب نفطى قبالة سواحل سوريا

جدة - نرمين السيد - وقالت الحكومة إن وزارة الملاحة تلقت فى الـ29 من أغسطس صورة ملتقطة بواسطة قمر صناعى من خدمة CleanSeaNet التابعة للوكالة الأوروبية للأمن البحرى، وأن الصورة تدل على تسرب محتمل للنفط فى المنطقة بين قبرص وسوريا.

وأشارت الحكومة إلى أنها تلقت معلومات مماثلة من مركز الطوارئ الإقليمى الخاص بتلوث المياه فى المتوسط، والذى أبلغ دول الجوار بذلك.

وأضافت الحكومة القبرصية أن حادث تسرب النفط قد يكون مرتبطا بتلويث المياه بالوقود من محطة الطاقة القريبة من بانياس فى سوريا، الذى تم رصده فى 26 أغسطس.

وأشار البيان إلى أن البقعة التى تم رصدها فى المياه تتحرك نحو السواحل الشمالية الشرقية لقبرص، وقد تصل إلى الجزء التركى من قبرص خلال 24 ساعة.