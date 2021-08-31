التعليم في الامارات يعلن عن إعادة فتح باب التسجيل للطلاب مرة أخرى 

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عمر شويل - جدة إعادة فتح باب التسجيل للطلاب مرة أخرى، أعلنت المؤسسة التعليمية في دولة الامارات العربية عن إعادة فتح باب التسجيل مجددا للطلبة والطالبات الذين يرغبون في الالتحاق بالمدارس الحكومية بها، وذلك حرصا من المؤسسة واستجابة منها لرغبات أولياء أمور الطلاب الذين لم يتمكنوا من القيام بتسجيل رغباتهم بالالتحاق بالمدارس خلال الفترة السابقة، وذلك في أطار عدد من الضوابط والخطوات التي يجب على ولى الامر اتباعها لضمان صحة التسجيل الخاصة بالطالب.

فتح باب تسجيل الطلاب بالمدارس الحكومية

اتاحت مؤسسة التعليم بالأمارات عن قيامها بفتح باب التسجيل مجددا في مختلف الصفوف الدراسية ابتداء من الصفوف الأولى برياض الأطفال وحتى صفها الثاني عشر، ومن المقرر ان يتم فتح باب التسجيل ابتداء من اليوم الأول في شهر سبتمبر المقبل وحتى اخر يوم من نفس الشهر، حيث يتم التسجيل لمختلف الطلبة والطالبات الراغبين بالالتحاق بكافة الصفوف الدراسية السابق ذكرها عن طريق الرابط الإلكتروني المعلن عنه من خلال صفحتها الرسمية الالكترونية.

شروط التسجيل الخاص بالطلاب

كما أعلنت المؤسسة من خلال صفحتها الرسمية عن عدد من الضوابط الأساسية والنقاط الهامة التي يجب اخذها في الاعتبار في خلال قيام ولى الامر بتسجيل بيانات الالتحاق الخاصة بالطالب، كما تم التأكيد ان تسجيل الطالب ليس كافيا لضمان التحاق الطالب بالصف الدراسي الخاص به حيث انه من اهم الشروط ان تكون المدرسة الراغب في التحاق الطالب بها تخضع للموقع الجغرافي الخاص بسكن الطالب وان يتوافر بها أماكن شاغرة وليست عالية الكثافة.

كما يجب ان يكون عمر الطالب خاضع للسن القانوني الخاص بالمرحلة او الصف التي يرغب الطالب الالتحاق بها وبالأخص في مرحلة الالتحاق بصفوف رياض الأطفال حيث يجب ان يكون سن الطفل لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 8 سنوات وذلك في ال31 من أغسطس للعام الجاري، كما على كل إدارة تعليمية ان تتقبل كافة طلبات تسجيل الالتحاق ما دام يتوافر بها الشروط المعلن عنها.