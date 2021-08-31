التعليم في الامارات تضع تصوراتها لسير العملية التعليمية بالمدارس الحكومية، مع مقتبل العام الدراسي الجديد والذي لم يعد يفصل بينا وبينه سوى أيام قليلة حيث تتهيأ كافة المؤسسات التعليمية بالأمارات العربية في استقبال عامها الدراسي الجديد في ظل التحديات التي تشهدها تلك الفترة الحالية، والمتعلقة بخطر انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي اجتاح العالم بأسره خلال العام الماضي مما تسبب في العديد من الخسائر البشرية والمادية الجسيمة حيث ترتب عليه توقف معظم الأنشطة التعليمية في كافة الانحاء.

تصورات بداية العام الدراسي الجديد

أعلن التعليم في الامارات عن موعد بدء عامها الدراسي 2021 يوم الاحد المقبل والذي يوافق يوم ال29 من شهر أغسطس الجاري، وقد قامت المؤسسة التعليمية بالأمارات بالكشف عن التصورات الموضوعة لاستقبال العام الدراسي الجديد في ظل التحديات الحالية، وقد كشفت عن تصورها الأول والذي يتخلص في تطبيق التعليم الواقعي وليس الالكتروني عن بعد مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية، والاحترازية للحفاظ على صحة وحياة الطلاب وكافة القائمين على العملية التعليمية.

خيارات بداية العام الدراسي الجديد بالأمارات

مع تطبيق التصور الأول في التعليم الواقعي والذي يتم تقسيمه لعدد من الفترات بحيث يتم تقسيم طلاب كل سنة دراسية إلى مجموعات مختلفة يتم تحديد لكلا منها فترة دراسية منفردة على حدى وذلك لمنع الكثافة العددية في الصفوف، وضمان إيصال المعلومة لكافة الطلاب، أما عن التصور الاخر للعام الدراسي والذى اطلق عليه بالنظام التعليمي الهجين حيث تكون الدراسة فيه بمقتضيات التصور الأول وهو التعليم الواقعي، والحضور 100%،

وفي حال وجود أي تغييرات طارئة يتم تحويل نظام التعليم إلى التعليم الافتراضي، كما يتيح لولى امر الطالب ان يتقدم بطلب لتحويل مسار تعليم الطالب خوفا منه على صحته، وذلك مع الزام ولى الامر بالانصياع لكافة ضوابط التعليم المتبعة في هذا التصور، مع العلم انه يتاح لولى الامر تقديم الطلب في اول أسبوع دراسي من العام فقط.