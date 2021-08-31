التحالف يسقط طائرة مفخخة استهدفت مطار أبها

أعلن التحالف العربي في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة حاولت شن هجوم على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

وقال التحالف إن محيط المطار شهد "تناثر الشظايا" من جراء اعتراض الطائرة، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

واعتبر أن محاولة الميليشيات الاعتداء على مطار أبها بطريقة متعمده "جريمة حرب".

وفي وقت سابق، أعلن التحالف أيضا اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيات باتجاه نجران، جنوبي المملكة.

وقال التحالف: "نتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وأضاف أن "كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للميليشيات".