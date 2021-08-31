بـ"200 جنيه".. إسعاد يونس تكشف سبب عودتها إلى السينما

تعود الفنانة المصرية إسعاد يونس إلى شاشة السينما من خلال فيلم "200 جنيه" الذي يعرض حاليا، وذلك بعد غياب استمر نحو 15 عاما، منذ دورها في فيلم "عمارة يعقوبيان".

وتجسد إسعاد يونس شخصية "عزيزة السيد"، التي تلعب دورا محركا لأحداث الفيلم، وتختم اسمها على ورقة من فئة الـ200 جنيه.

وخلال السنوات الماضية، كانت يونس مشغولة بلعب دور المحاورة في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي حقق نجاحا كبيرا في مصر.

رسالة من كل الفنانين

وقالت الفنانة لموقع "دوت الخليج" إن سبب حماسها للعودة إلى السينما بفيلم 200 جنيه، بعد غياب سنوات طويلة عن مجال التمثيل، هو أنها تدعم المخرج محمد أمين لأنها "مؤمنة به" على حد تعبيرها، كما أنها تعتبره فى مكانة ابنها، و"عندما يطلب مني طلبا لن أتأخر عليه أبدا".

وأشارت يونس إلى أن البطولة الجماعية تعد خطوة مهمة جدا لصناعة السينما، لأنها "توضح أننا دائما بجانب بعضنا البعض، ولن نجعل صورتنا تهتز أبدا أمام أحد. هذه رسالة من كل الفنانين".

كما أوضحت أن معظم مشاهدها فى الفيلم مع الفنان أحمد السعدني، مضيفة إلى أنها "سعدت جدا بهذا العمل الجماعي ومشاركتها هؤلاء النجوم".

ومن جهة أخرى، قالت إسعاد يونس إنها "متفاعلة على المنصات الاجتماعية فى حدود العمل فقط".

وأضافت: "عندما أتعرض لأي انتقاد لا أفضل الرد. أقيّم النقد الإيجابي وأدرسه، أما السلبي فكأني لم أره على الإطلاق".

وتتشارك نخبة كبيرة من الفنانين البارزين بطولة فيلم "200 جنيه"، وهم إلى جانب إسعاد يونس، أحمد السقا وأحمد رزق وهاني رمزي وليلى علوي وغادة عادل، وأحمد السعدني وأحمد آدم ومحمود حافظ وخالد الصاوي ومي سليم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول ورقة نقدية بقيمة 200 جنيه، تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية، في 9 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدي والتراجيدي، لكل منها بطل.