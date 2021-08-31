التحالف يحبط هجوما حوثيا على مطار أبها السعودى

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن بقيادة السعودية، مساء أمس الإثنين، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثى الإرهابية، لاستهداف مطار أبها الدولى فى المملكة.





وقال التحالف، فى بيان نقلته وكالة "رويترز"، إن شظايا الطائرة تناثرت فى محيط المطار بعد تدميرها، دون أن يسفر ذلك عن خسائر مادية أو بشرية.

وأدان التحالف العربى الاستمرار محاولات الميليشيات المدعومة من إيران، استلهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدًأ أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

وكانت الدفاعات الجوية السعودية، قد اعترضت ودمرت فى وقت سابق اليوم، صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة نجران جنوبى المملكة.