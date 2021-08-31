اكتشفوا "كنزا ثمينا" داخل حفرة.. والأمن المصري يحبط تهريبه

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على 9 متهمين لهم معلومات جنائية من محافظتي أسيوط وسوهاج جنوبي القاهرة وبحوزتهم 100 قطعة أثرية عثروا عليها عبر الحفر والتنقيب في منزلين ملك اثنين منهم بالمخالفة للقانون وبقصد الإتجار في الآثار.

وقال مصدر أمني لموقع "دوت الخليج" إن معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار بالاشتراك مع قطاع الأمن العام رصدت قيام عامل مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله وحيازته لبعض القطع الأثرية.

وأوضح المصدر أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ووحدة مباحث قسم شرطة سياحة وآثار أسيوط بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب وتبين وجود حفرة بمنزله وعدد 96 قطعة وعملة يشتبه في أثريتها، وبمواجهته اعترف بالحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار والتربح.

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة في المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة والآثار أكدت أثريتها، وأنها تعود إلى العصور "الفرعوني واليوناني والروماني".

وفي ذات السياق أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع السياحة والآثار قيام عامل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله، بحسب المصدر الأمني.

وأفاد المصدر بأنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم و7 أشخاص آخرين، وتم العثور في منزل المتهم الأول على حفرة بعمق 8 أمتار والأدوات المستخدمة في الحفر، و4 قطع مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه في أثريتها، وبمواجهتهم اعترفوا جميعا بارتكاب الجريمة وأن القطع المضبوطة من ناتج الحفر للإتجار بها.

وبعرض المضبوطات على مفتشي آثار المنطقة أفادوا بأثريتها، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.