مجلس الأمن يوافق على قرار بشأن قوة اليونيفيل فى لبنان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جدد المجلس دعوته إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم معبر عن إدانته جميع الانتهاكات للخط الأزرق، جوًا وبرًا.

وطالب مجلس الأمن جميع الأطرف فى لبنان باحترام وقف الأعمال العدائية، ومنع أى انتهاك للخط الأزرق، ومد أيادى التعاون إلى الأمم المتحدة واليونيفيل.

وحث المجلس التابع لمنظمة الأمم المتحدة، الاحتلال الإسرائيلى، على سحب قواته من شمال قرية الغجر بالتنسيق مع اليونيفيل، دون مزيد من التأخير، مشددًا على ضرورة انتشار فعال للقوات اللبنانية فى الجنوب وفى مياه لبنان الإقليمية بوتيرة متسارعة.‏