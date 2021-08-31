جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جدد المجلس دعوته إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم معبر عن إدانته جميع الانتهاكات للخط الأزرق، جوًا وبرًا.
وطالب مجلس الأمن جميع الأطرف فى لبنان باحترام وقف الأعمال العدائية، ومنع أى انتهاك للخط الأزرق، ومد أيادى التعاون إلى الأمم المتحدة واليونيفيل.
وحث المجلس التابع لمنظمة الأمم المتحدة، الاحتلال الإسرائيلى، على سحب قواته من شمال قرية الغجر بالتنسيق مع اليونيفيل، دون مزيد من التأخير، مشددًا على ضرورة انتشار فعال للقوات اللبنانية فى الجنوب وفى مياه لبنان الإقليمية بوتيرة متسارعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الأمن يوافق على قرار بشأن قوة اليونيفيل فى لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.