كورونا فى المكسيك .. 5.564 إصابة جديدة و326 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ وكالة "رويترز"، قالت وزارة الصحة المكسيكية، فى تقريرها عن الوضع الوبائى، إن حصيلة الإصابات الكلية بـ وباء "كوفيد 19" فى البلاد ارتفعت إلى 3 ملايين و341 ألفا و264 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 258 ألفا و491 حالة.

وتعد المكسيك فى المركز الـ 16 عالميًا من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، والرابعة تسجيلًا لـ الوفيات الناجمة عن الجائحة، فيما ذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة أن العدد الفعلى لـ ضحايا الفيروس قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم الرسمى.