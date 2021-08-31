الصين تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، إن بر الصين الرئيسي سجل 37 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين ارتفاعا من 23 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن جميع الحالات وافدة من الخارج مثل اليوم السابق.

وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 14، انخفاضا من 24 قبل يوم. ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي إلى 94879 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.