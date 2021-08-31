التسجيل عن بعد 2022/2021 بالمدارس الاعدادية والتعليم الثانوي وزارة التربية تونس

- 1/2
- 2/2
التسجيل عن بعد 2022/2021، يزداد البحث عن كيفية التسجيل عن بعد بالمدارس الاعدادية والتعليم الثانوي في الجمهورية التونسية. عبر الموقع الخاص بالتسجيل عن بعد inscription education tn 2021 بعد ان اطلقت وزارة التربية عملية تسجيل التلاميذ للعام الدراسي الجديد بشكل الكتروني. دون عناء الخروج من المنازل والذهاب للمدارس خاصة في ظل انتشر فيروس كورونا في مختلف انحاء الدولة التونسية. وبدأت مرحلة التسجيل عن بعد في المدارس الإعدادية والتعليم الثانوي في الفترة الممتدة من يوم الأربعاء الموافق لـ الخامس والعشرون من أغسطس الجاري إلى غاية 20 سبتمبر 2021.
يذكر ان وزير التربية والتعليم التونسي فتحي السالوطي اكد من المدينة التونسية نابل. أن الدراسة لن تكون بنظام التفويج الواحد كما انه يجب على جميع الطلبة والمعلمين التلقيح. واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 والنجاح بالدخول المدرسي للعام الجديد. ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف على خطوات الترسيم عن بعد بالمدارس الاعدادية والتعليم الثانوي وتسجيل التلاميذ عبر موقع وزارة التربية inscription education tn التسجيل عن بعد 2021.التسجيل عن بعد 2022/2021
أنشأت وزارة التربية التونسية موقع التسجيل عن بعد 2022/2021 لكي يتمكن جميع طلاب المدارس الاعدادية والتعليم الثانوي في دولة تونس التسجيل فيه بكل سهولة ويسر وبشكل الكتروني كما يمكن من خلاله الحصول على نتائج الطلاب والاطلاع على كل ما هو جديد في المنظومة التعليمية. واطلاع أولياء الأمور على ملاحظات ودرجات أبنائهم وكذلك التواصل مع المدرسين ومعرفة آخر مستجدات الدراسة. ومن خلال الفقرة التالية سنتعرف على خطوات التسجيل عن بعد بالمدارس الاعدادية والتعليم الثانوي 2021-2022.inscription education tn التسجيل عن بعد 2021
تتيح المنصة الالكترونية inscription secondaire education tn التي انشاتها وزارة التربية في تونس من تسجيل التلاميذ عن بعد في المدارس الاعدادية والتعليم الثانوي والمعاهد التونسية من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الولوج على الموقع الخاص للتسجيل عن بعد 2022/2021 وزارة التربية التونسية.
- تنزيل كافة البيانات الخاصة بالطالب المراد تسجيله
- تعيين الجهة المندوبة للتربية التي يدرس فيها الطالب،
- اختيار المؤسسة التي يتبعها في التربية والتعليم،
- يجب على الطالب إدخال الكود الذي يظهر أمامه في الصفحة الرئيسية للموقع الخاص بالتسجيل عن بعد.
- ثم الضغط على عبارة (بحث)، بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات سيظهر رمز الطالب ورمز المؤسسة التي يدرس فيها من الواجب تقييده.
- بعدها العودة إلى الصفحة الأولى البدأ من جديد في بنفس الخطوات
- نظيف المعرف الذي حصلنا عليه في المكان المخصص له
- ملئ الاستمارة من قبل الطالب مع تدوين كافة بياناته الشخصية بدقة
- دفع مبلغ الاستحقاق المالي بطرق الدفع المتاحة إلكترونياً،
- النقر على موافقة وطباعة طلب الترشح وبهذه الخطوات نكون قد انتهينا من عملية التسجيل عن بعد 2022/2021.
الوسوم
التسجيل عن بعد 2022/2021، يزداد البحث عن كيفية التسجيل عن بعد بالمدارس الاعدادية والتعليم الثانوي في الجمهورية التونسية. عبر الموقع الخاص بالتسجيل عن بعد inscription education tn 2021 بعد ان اطلقت وزارة التربية عملية تسجيل التلاميذ للعام الدراسي الجديد بشكل الكتروني. دون عناء الخروج من المنازل والذهاب للمدارس خاصة في ظل انتشر فيروس كورونا في مختلف انحاء الدولة التونسية. وبدأت مرحلة التسجيل عن بعد في المدارس الإعدادية والتعليم الثانوي في الفترة الممتدة من يوم الأربعاء الموافق لـ الخامس والعشرون من أغسطس الجاري إلى غاية 20 سبتمبر 2021.
يذكر ان وزير التربية والتعليم التونسي فتحي السالوطي اكد من المدينة التونسية نابل. أن الدراسة لن تكون بنظام التفويج الواحد كما انه يجب على جميع الطلبة والمعلمين التلقيح. واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 والنجاح بالدخول المدرسي للعام الجديد. ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف على خطوات الترسيم عن بعد بالمدارس الاعدادية والتعليم الثانوي وتسجيل التلاميذ عبر موقع وزارة التربية inscription education tn التسجيل عن بعد 2021.التسجيل عن بعد 2022/2021
أنشأت وزارة التربية التونسية موقع التسجيل عن بعد 2022/2021 لكي يتمكن جميع طلاب المدارس الاعدادية والتعليم الثانوي في دولة تونس التسجيل فيه بكل سهولة ويسر وبشكل الكتروني كما يمكن من خلاله الحصول على نتائج الطلاب والاطلاع على كل ما هو جديد في المنظومة التعليمية. واطلاع أولياء الأمور على ملاحظات ودرجات أبنائهم وكذلك التواصل مع المدرسين ومعرفة آخر مستجدات الدراسة. ومن خلال الفقرة التالية سنتعرف على خطوات التسجيل عن بعد بالمدارس الاعدادية والتعليم الثانوي 2021-2022.inscription education tn التسجيل عن بعد 2021
تتيح المنصة الالكترونية inscription secondaire education tn التي انشاتها وزارة التربية في تونس من تسجيل التلاميذ عن بعد في المدارس الاعدادية والتعليم الثانوي والمعاهد التونسية من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الولوج على الموقع الخاص للتسجيل عن بعد 2022/2021 وزارة التربية التونسية.
- تنزيل كافة البيانات الخاصة بالطالب المراد تسجيله
- تعيين الجهة المندوبة للتربية التي يدرس فيها الطالب،
- اختيار المؤسسة التي يتبعها في التربية والتعليم،
- يجب على الطالب إدخال الكود الذي يظهر أمامه في الصفحة الرئيسية للموقع الخاص بالتسجيل عن بعد.
- ثم الضغط على عبارة (بحث)، بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات سيظهر رمز الطالب ورمز المؤسسة التي يدرس فيها من الواجب تقييده.
- بعدها العودة إلى الصفحة الأولى البدأ من جديد في بنفس الخطوات
- نظيف المعرف الذي حصلنا عليه في المكان المخصص له
- ملئ الاستمارة من قبل الطالب مع تدوين كافة بياناته الشخصية بدقة
- دفع مبلغ الاستحقاق المالي بطرق الدفع المتاحة إلكترونياً،
- النقر على موافقة وطباعة طلب الترشح وبهذه الخطوات نكون قد انتهينا من عملية التسجيل عن بعد 2022/2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التسجيل عن بعد 2022/2021 بالمدارس الاعدادية والتعليم الثانوي وزارة التربية تونس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.