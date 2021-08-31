التسجيل عن بعد 2022/2021 بالمدارس الاعدادية والتعليم الثانوي وزارة التربية تونس

التسجيل عن بعد 2022/2021، يزداد البحث عن كيفية التسجيل عن بعد بالمدارس الاعدادية والتعليم الثانوي في الجمهورية التونسية. عبر الموقع الخاص بالتسجيل عن بعد inscription education tn 2021 بعد ان اطلقت وزارة التربية عملية تسجيل التلاميذ للعام الدراسي الجديد بشكل الكتروني. دون عناء الخروج من المنازل والذهاب للمدارس خاصة في ظل انتشر فيروس كورونا في مختلف انحاء الدولة التونسية. وبدأت مرحلة التسجيل عن بعد في المدارس الإعدادية والتعليم الثانوي في الفترة الممتدة من يوم الأربعاء الموافق لـ الخامس والعشرون من أغسطس الجاري إلى غاية 20 سبتمبر 2021.

يذكر ان وزير التربية والتعليم التونسي فتحي السالوطي اكد من المدينة التونسية نابل. أن الدراسة لن تكون بنظام التفويج الواحد كما انه يجب على جميع الطلبة والمعلمين التلقيح. واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 والنجاح بالدخول المدرسي للعام الجديد. ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف على خطوات الترسيم عن بعد بالمدارس الاعدادية والتعليم الثانوي وتسجيل التلاميذ عبر موقع وزارة التربية inscription education tn التسجيل عن بعد 2021.

التسجيل عن بعد 2022/2021

أنشأت وزارة التربية التونسية موقع التسجيل عن بعد 2022/2021 لكي يتمكن جميع طلاب المدارس الاعدادية والتعليم الثانوي في دولة تونس التسجيل فيه بكل سهولة ويسر وبشكل الكتروني كما يمكن من خلاله الحصول على نتائج الطلاب والاطلاع على كل ما هو جديد في المنظومة التعليمية. واطلاع أولياء الأمور على ملاحظات ودرجات أبنائهم وكذلك التواصل مع المدرسين ومعرفة آخر مستجدات الدراسة. ومن خلال الفقرة التالية سنتعرف على خطوات التسجيل عن بعد بالمدارس الاعدادية والتعليم الثانوي 2021-2022.

inscription education tn التسجيل عن بعد 2021

تتيح المنصة الالكترونية inscription secondaire education tn التي انشاتها وزارة التربية في تونس من تسجيل التلاميذ عن بعد في المدارس الاعدادية والتعليم الثانوي والمعاهد التونسية من خلال اتباع الخطوات التالية: