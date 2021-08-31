منصة مدرستي التعليمية رابط الدخول وخطوات التسجيل للطلاب وأولياء الأمور

منصة مدرستي التعليمية 1443 التي يستمر طلاب جميع المراحل التعليمية في المملكة بالبحث عن الرابط الخاص بها، للإطلاع على الخدمات التي تتيحها منصة مدرستي التعليمية والاستفادة منها، ومواكبة تطبيق التطور في العملية التعليمية وتنفيذ عملية التعلم عن بُعد، والتي نفذتها وزارة التربية والتعليم في السعودية، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع من تفشي فيروس كورونا المستجد، ولذلك نوفر لحضراتكم رابط تسجيل الدخول لمنصة مدرستي الإلكترونية.

منصة مدرستي التعليمية 1443

تعتبر منصة مدرستي التعليمية من أهم المنصات الإلكترونية الخاصة بالعملية التعليمية في المملكة العربية السعودية، والتي قدمتها الوزارة لتوفير عملية التعلم عن بُعد، وهي ليست مقتصرة للطالب فقط بل توفر العديد من الخدمات للطالب والمعلم وولي الأمر، وجاء هدف وزارة التربية والتعليم في استخدام المنصات الإلكترونية للتعلم عن بُعد، لاستخدام أحدث الوسائل التقنية في التعليم وخلق بيئة متطورة لكي يستفيد الطلاب أقصى استفادة، والبعد عن الطرق التقليدية في العملية التعليمية، وأيضاً للبعد عن التزاحم في المدارس للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره.

خدمات منصة مدرستي السعودية

وتوفر منصة مدرستي السعودية الكثير من الخدمات الإلكترونية، التي تسهل العملية التعليمية للطالب والمعلم بالإضافة لولي الأمر، وذلك للاستفادة في نطاق أوسع خلال فترة الدراسة، ومن ضمن الخدمات التي توفرها المنصة التعليمية مدرستي، إتاحة حضور الحصص الافتراضية للطلاب، والتواصل المباشر مع معلم الفصل، ممارسة الأنشطة التعليمية في جماعات مع زملاء الفصل، الإطلاع على المقرر الدراسي وتحميله، حل ورفع الواجبات والاختبارات الشهرية التي تقيم مستوى الطالب، كما يمكن لولي الأمر متابعة مستوى الطالب من خلال المنصة، والتواصل بشكل مباشر مع الإداريين والمدير في حالة الشكاوى.

رابط تسجيل الدخول لمنصة مدرستي الإلكترونية

ويتاح لجميع طلاب المملكة العربية السعودية الاستفادة من كافة الخدمات التي توفرها هذه المنصة الإلكترونية، وذلك من خلال الدخول على رابط التسجيل الخاص بالمنصة الذي يتاح الدخول له من خلال حساب مايكروسوفت، بعد قيام الطالب بإنشاء حساب خاص به وتحديد كلمة مرور، فبعد دخول الطالب يمكن له التواصل المباشر مع المعلم ومتابعة المقاطع التعليمية المتاحة عبر المنصة، بالإضافة إلى الحصول على الجداول وحل الواجبات والاختبارات، ويمكن الدخول على الرابط من هنا.

خطوات التسجيل والدخول إلى المنصة للطلاب

وتأتي خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي الخاص بالطالب من خلال حسابه المدرسي على مايكروسوفت، وذلك بإتباع الخطوات الآتية :

أولاً تسجيل الدخول على حساب الطالب على المنصة.

ثانياً كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

وبعدها الضغط على كلمة التالي.

وإدخال كلمة المرور.

والنقر على زر تسجيل الدخول، وسوف يتم الانتقال المباشر على الصفحة الرئيسية التي تتوفر خلال خدمات المنصة.

خطوات التسجيل لولي الأمر في المنصة

كما تتيح المنصة لجميع أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية لكافة المراحل التعليمية المختلفة، بإنشاء حساب خاص على المنصة من خلال بيانات نظام نور التعليمية، ومن خلال الخطوات التالية نتعرف على كيفية دخول ولي الأمر عبر المنصة :

في البداية لابد من الدخول على رابط منصة مدرستي من هنا.

والضغط على دخول بحساب نور للإداريين وولي الأمر.

وبعدها إدخال اسم المستخدم الخاص بنظام نور.

وكتابة كلمة المرور الخاص بنظام نور.

والضغط على كلمة تسجيل الدخول، يتم نقل ولي الأمر للصفحة الرئيسية الخاصة به على الفور.

وفي نهاية حديثنا نكون قد استعرضنا من خلال هذا المقال كافة المعلومات عن هذه المنصة التعليمية الإلكترونية 1443، كما وفرنا لحضراتكم رابط تسجيل الدخول المنصة الإلكترونية، بالإضافة إلي خطوات تسجيل في المنصة للطالب وولي الأمر.