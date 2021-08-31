السودان يخاطب روسيا بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء السودانية "سونا"، كانت الرسالة من وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير محمد شريف، إلى نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف.

وقال وزارة الخارجية السودانية، فى بيان لها، إن الرسالة تأتى ضمن التحضيرات المشتركة بين البلدين للدورة التاسعة من لجنة التشاور السياسى بين روسيا والسودان، والمقرر انعقادها والمقررة خلال شهر سبتمبر المقبل فى موسكو.

وأكدت الخرطوم فى البيان، أن وكيل الخارجية السودانى أوضح خلال الرسالة لنظيره الروسى، موقف بلاده الرامى للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وتطرقت الرسالة أيضًا، إلى تناول تفعيل مقترح السودان الذى أيدته مصر، إذ يدعو إلى تطوير آلية المفاوضات، من خلال تشكيل رباعية دولية بقيادة الكونغو الديمقراطية لكونها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى وبمشاركة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبى، والولايات المتحدة.