بعد الانسحاب الأميركي.. فيديو لسيطرة طالبان على مطار كابل

فرضت حركة طالبان سيطرة كاملة على مطار كابل الدولي، الثلاثاء، بعد أن غادرت آخر طائرة أميركية المطار إيذانا بنهاية أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.

وجابت مركبات طالبان ذهابا وإيابا المدرج الوحيد لمطار "حامد كرزاي" الدولي.

وسار مقاتلو طالبان المدججون بالسلاح عبر حظائر الطائرات قبل الفجر، ومروا ببعض المروحيات السبع، من طراز (سي إتش-46)، والتي استخدمتها وزارة الخارجية الأميركية في عمليات الإجلاء قبل جعلها غير قابلة للتحليق.

وسار قادة طالبان بعد ذلك عبر المدرج، في استعراض لانتصارهم، بينما كانوا محاطين بمقاتلين من كتيبة النخبة "بدري 313".

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بث مباشر: "كان على العالم أن يتعلم الدرس. هذه لحظة نصر رائعة".

كما خاطب مجاهد تجمعا لأفراد كتيبة النخبة.

وقال: "أتمنى أن تكونوا حذرين للغاية في التعامل مع الوطن. أمتنا عانت من الحرب والغزو. الشعب بات لا يمتلك المزيد من التسامح".

تعليق أعمال السفارة الأميركية

أعلنت السفارة الأميركية في العاصمة الأفغانية كابل على موقعها الإلكتروني أنها علقت عملياتها اعتبارا من الثلاثاء 31 أغسطس 2021.

وذكرت السفارة: "في حين سحبت الحكومة الأميركية جنودها من كابل، فسنواصل مساعدة المواطنين الأميركيين وأسرهم في أفغانستان من قطر".

وكانت الولايات المتحدة قد أتمت سحب قواتها من أفغانستان، الاثنين، منهية حربا دامت 20 عاما وتوجت بعودة حركة طالبان إلى السلطة.