هزة أرضية قوتها بالقرب من بلدة كورينث فى اليونان

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ موقع "روسيا اليوم"، قال معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية، إن الهزة وقعت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، بالتوقيت المحلى وشعر بها سكان أثينا.

وأضاف المعهد أن الهزة كانت على بعد 21 كيلومترا جنوب شرقى كورينث، على عمق 6 كيلومترات فى الساعة 21.06 بتوقيت جرينتش، فيما أفادت إدارة الإطفاء بعدم ورود أى تقارير فورية عن وقوع أضرار.