جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ موقع "روسيا اليوم"، قال معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية، إن الهزة وقعت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، بالتوقيت المحلى وشعر بها سكان أثينا.
وأضاف المعهد أن الهزة كانت على بعد 21 كيلومترا جنوب شرقى كورينث، على عمق 6 كيلومترات فى الساعة 21.06 بتوقيت جرينتش، فيما أفادت إدارة الإطفاء بعدم ورود أى تقارير فورية عن وقوع أضرار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هزة أرضية قوتها بالقرب من بلدة كورينث فى اليونان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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