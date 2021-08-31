وضع ضبابى.. واشنطن تنقل عمليات سفارتها من كابول إلى الدوحة

جدة - نرمين السيد - علقت الولايات المتحدة الأمريكية وجودها الدبلوماسى فى أفغانستان، أمس الإثنين، ونقلت عمليات سفارتها من كابول إلى العاصمة القطرية الدوحة، حسبما أعلن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، معللاً الأمر بـ "المناخ الأمنى الضبابى والوضع السياسى" فى البلد الذى تسيطر عليه حركة طالبان.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال بلينكن فى تصريحات للصحفيين، بعد إعلان البنتاجون انسحابه من أفغانستان: "اعتبارًا من اليوم، علقنا وجودنا الدبلوماسى فى كابول، ونقلنا عملياتنا إلى الدوحة"، مشيرًا إلى إخطار الكونجرس بالقرار لاحقًا. كما أكد بلينكن على أن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة كل أمريكى يرغب فى مغادرة أفغانستان، لافتًا إلى أن عددًا ضئيلاً من رعايا بلاده، أى ما بين 100 و200 أمريكى، لا يزالون هناك.

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