إجمالى إصابات كورونا فى إفريقيا يتجاوز 7 ملايين حالة

جدة - نرمين السيد - وبحسب "المراكز الإفريقية" تم تسجيل تحصين سكان القارة بلقاح كورونا ما نسبته 2,5%، وسجلت نسبة من تلقى جرعة واحدة 4,5%، بينما حصل 2,7% على جرعتين. كما أوصت الدول الأعضاء بالاستمرار فى تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، ورصد المتلازمات، مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسى الحاد، ورصد الوفيات السريعة، والرصد الجينى لمراقبة تحور الفيروس.

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