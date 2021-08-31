فرنسا: لن نتفاوض مع طالبان

جدة - نرمين السيد - وأضاف لو دريان، إن حركة طالبان تجرى محادثات مع قطر وتركيا بشأن إدارة مطار كابول وإنه ينبغى عليها تأمين المطار فى أقرب وقت ممكن كى يتمكن من يريدون مغادرة أفغانستان من الرحيل على متن رحلات تجارية.

وفرضت حركة طالبان سيطرة كاملة على مطار كابول الدولى، اليوم الثلاثاء، بعد أن غادرت آخر طائرة أمريكية المطار إيذانا بنهاية أطول حرب فى تاريخ الولايات المتحدة.