النفط ينخفض بعد إغلاق المصافى الأمريكية بسبب إعصار إيدا

جدة - نرمين السيد - انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام من المصافى بسبب انقطاع الكهرباء والفيضانات فى ولاية لويزيانا الأمريكية جراء الإعصار إيدا، فيما يعتزم المنتجون العالميون زيادة الإنتاج.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، انخفضت عقود الخام الأمريكى 41 سنتاً، أو 0.6 بالمئة، إلى 68.80 دولار للبرميل، متخلية عن معظم مكاسب أمس الإثنين.

وانخفضت عقود خام برنت القياسى العالمى تسليم أكتوبر، والمقرر أن تنتهى اليوم الثلاثاء، متراجعة 46 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 72.95 دولار للبرميل، وذلك بعدما زادت أمس الإثنين نحو واحد بالمئة. وتراجعت عقود نوفمبر الأكثر نشاطاً 42 سنتاً، أو 0.6 فى المئة، إلى 71.81 دولارًا.

وبحسب الوكالة، واجهت الأسعار ضغوطاً من احتمال أن يؤدى توقف ممتد للمصافى إلى تراجع الطلب على النفط، حيث تسبب الإعصار إيدا فى توقف أو تقليص الإنتاج فى ست مصافى فى لويزيانا، تكرر 1.92 مليون برميل يوميا من الخام، أى نحو 12 من طاقة التكرير الأمريكية.

وكان قد تم إخلاء مئات من منصات إنتاج النفط قبيل العاصفة، وتوقف كل إنتاج النفط الأمريكى تقريبا من خليج المكسيك، أو 1.72 مليون برميل يوميًا.

ومما يحد من الأسعار أيضا احتمال أن توافق مجموعة "أوبك+"، غدا الأربعاء، على العمل بزيادة مقررة قدرها 400 ألف برميل يوميا فى إنتاجها النفطى، فيما سيكون تخفيفا آخر لتخفيضات إنتاجية قياسية نفذتها العام الماضى.

ويتوقع مندوبون فى أوبك أن تمضى المجموعة قدما فى زيادة الإنتاج، على الرغم من أن وزير النفط الكويتى قال يوم الأحد إنها قد يعاد النظر فيها.