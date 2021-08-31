منصة مدرستي رابط دخول الصفحة الرئيسية schools madrasati sa طريقة تسجيل طالب

نوفر رابط التسجيل في منصة مدرستي رابط دخول الصفحة الرئيسية schools madrasati sa الرسمي لتسجيل دخول الحساب الشخصي للمستفيد من خدمات مدرستي التعليمية التي توفرها وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية لكافة منسوبي العملية التعليمية، حيث بدأ العام الدراسي الجديد 1443هـ عن بعد للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال عبر منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية، ونستعرض من خلال المقال طريقة التسجيل في منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب المستجد بالعام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى خطوات استعادة واسترجاع بيانات مدرستي منصة للمستخدم سواء قائداً أو معلماً أو طالباً، وأيضاً يمكنكم الحصول على رابط منصة مدرستي الصفحة الرئيسية، كما يمكنكم التواصل مع الدعم الفني لمنصة مدرستي من خلال الرقم أو التذكرة.

منصة مدرستي رابط دخول الصفحة الرئيسية

أطلقت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية المنصة التعليمية مدرستي التعليمية الإلكترونية، وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من مكتسبات التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد في ظل المتغيرات التي تشهدها خلال الفترة الحالية والمستقبلية لتحقيق عودة آمنة للطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام خلال العام الدراسي الجاري 1443هـ، كما تهدف الوزارة إلى استثمار التعليم الإلكتروني لرفع الكفاءة التشغيلية للتعليم المدمج لإيجاد حلول فاعلة ومتنوعة ودائمة.

وقد أوضحت وزارة التعليم أنه سيتم تطبيق الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي التعليمية لطلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال اعتباراً من بداية العام الدراسي حتى الوصول للحصانة أو المناعة المجتمعية المطلوبة 70% من سكان المملكة بجرعتين من اللقاح أو بحلول تاريخ 30 أكتوبر 2021م أيهما أسبق، وتكون الدراسة عن بعد متزامنة عبر المنصات المعتمدة لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائي خلال الفترة من 3:30م حتى 7:00م، وللمرحلتين المتوسطة والثانوية خلال الفترة الصباحية.

وتضم شاشة مدرستي الرئيسية أربعة أيقونات مقسمة على حسب المستخدمين، حيث تحتوي على منصة روضتي لرياض الأطفال، وأيقونة الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي قادة ومعلمين والطلاب أيضاً، وأيقونة تسجيل دخول أولياء الأمور والإداريين، والأيقونة الرابعة وهي العودة إلى المدارس، فمن يرغب في الحصول على منصة مدرستي رابط دخول الصفحة الرئيسية الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط مدرستي التالي:

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول (schools.madrasati.sa) الرسمي.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي 1443

يتم التسجيل في منصة مدرستي التعليمية للطالب المستجد بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الحالي 1443 من خلال الدخول إلى موقع مدرستي الإلكتروني باتباع رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول المرفق عالية، ثم النقر على أيقونة العودة إلى المدارس، ثم اتباع الخطوات الموضحة بالنقاط التالية:

النقر على “تسجيل جديد”.

تعبئة البيانات الأساسية (رقم الهوية الوطني أو رقم السجل أو رقم الإقامة – رقم الهاتف الجوال).

ستصلك رسالة نصية على الجوال المسجل تحتوي على رمز التحقق.

قم بتعبئة رمز التحقق ثم النقر على زر تحقق.

ستصلك رسالة نصية على الجوال تحتوي على اسم المستخدم وكلمة المرور للطالب.

قم بتعبئة بيانات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية، ويمكنكم التعرف على خطوات التسجيل في مدرستي من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

وتقدم منصة مدرستي الفصول الافتراضية الآمنة التي يتم من خلالها شرح الدروس للطلاب والطالبات عبر الإنترنت بواسطة برنامج مدرستي مايكروسوفت تيمز teams، ومن خلال هذه الدروس الافتراضية يتم التفاعل بين المعلم وطلابه عن طريق المناقشة والإجابة على التساؤلات والاستفسارات، كما يتم إسناد واجبات وأنشطة مدرسية عبر منصة مدرستي وتحفيزهم على أدائها والانتهاء منها.