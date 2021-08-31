العراق.. عملية أمنية على الحدود مع سوريا

أعلنت قيادة قوات حرس الحدود في العراق، الثلاثاء، إطلاق عملية أمنية من 3 محاور في الشريط الحدودي مع سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن "قائد قوات الحدود الفريق الركن حامد الحسيني أطلق عملية ثأر الشهداء من 3 محاور". وقال الحسيني إن"العملية تشمل الشريط الحدودي العراقي السوري بمثلث مناطق الوليد". وأضاف أن "ثلاثة تشكيلات عسكرية شاركت بالعملية وهي قيادة قوات الحدود والحشد الشعبي والجيش العراقي باسناد طيران الجيش". ولم تذكر الوكالة سبب إطلاق العملية العسكرية أو الجهة التي تستهدفها. وكان العراق أطلق في الآونة الأخيرة سلسلة عمليات ضد تنظيم داعش الإرهابي، على خلفية شنه هجمات في البلاد، خاصة تلك التي استهدفت أبراج الكهرباء.

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