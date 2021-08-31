اشتباكات عنيفة بين الجيش السورى والميليشيات المسلحة فى درعا

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر مقربة من القوات السورية، إن اشتباكات عنيفة جرت على أطراف أحياء درعا البلد من ثلاثة محاور، وسط قصف مدفعى وصاروخى كثيف، وذلك بعد تعرض نقاط الجيش السورى لقصف، ومقتل 5 عناصر وإصابة أكثر من 15 آخرين.
وأشارت المصادر السورية إلى أن "القصف المدفعى والصاروخى العنيف سوف يدفع لجان درعا المركزية وممثلى أحياء درعا البلد للعودة للمفاوضات التى توقفت منذ يومين".
وكشفت المصادر أن "القوات الروسية تعقد اليوم اجتماعًا مع ممثلى عشائر ووجهاء عن محافظة درعا، لبحث عملية التصعيد التى تجرى فى درعا البلد والتى ربما تكون مواجهات طويلة وواسعة".
وأكدت مصادر محلية أنه تم إطلاق أكثر من 70 صاروخًا مدمر من نوع "فيل" على أحياء درعا البلد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، ما يمثل أكبر عملية قصف على تلك الأحياء منذ عام 2017.
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