قائد المقاومة فى بنجشير: سنوقف القتال إذا شكلت طالبان حكومة شاملة

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات أدلى بها لمجلة "فورين بوليسي": "إذا ما اعتزمت طالبان تقاسم السلطة مع الجميع وتعتزم إقامة العدل ومنح المساواة والحرية للجميع فى أفغانستان، حينها سوف أتراجع وأنسحب من السياسة".
وذكر زعيم القوى المعارضة لطالبان بأن التسوية المقبولة مع طالبان لا يمكن تحقيقها إلا إذا شكلت الحركة حكومة شاملة ولامركزية فى أفغانستان، واصفا جميع الخيارات الأخرى بأنها غير مقبولة لممثلى المقاومة. وإلا فإن المواجهة مع طالبان ستستمر.
كما أكد مسعود أنه لا يتلقى أى دعم مالى من الخارج، وأشار فى الوقت نفسه إلى أن العديد من دول المنطقة تقف إلى جانب طالبان.
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