اليابان تسجل أول إصابة بنوع جديد من متحور دلتا

جدة - نرمين السيد - وقالت جامعة طوكيو للطب، فى بيان نشرته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، إنه تم اكتشاف النوع الجديد من دلتا لدى مريض بمستشفى تابع فى وقت سابق من هذا الشهر. وحملت طفرة L452R التى شوهدت فى متغير دلتا، بالإضافة إلى طفرة N501S، التى تشبه طفرة N501Y وغالبا ما تحملها سلالة ألفا.

ونظرًا لأن المريض ليس لديه سجل للسفر إلى الخارج وأصيب بالفيروس من خلال الاتصال المجتمعى، فقد اعتقدت الجامعة أن طفرة N501S من المحتمل جدًا أن تكون قد انتشرت فى اليابان.