الجيش الأمريكى يعلن تعطيل طائرات ومدرعات قبل الانسحاب من مطار كابول

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزى، خلال مؤتمر صحفى، إن قواته "نزعت سلاح" هذه الأعتدة، أى أعطبتها وجعلتها غير قابلة للتشغيل مرة أخرى.

وأضاف الجنرال ماكنزى، الذى تتبع أفغانستان لنطاق عمليات قيادته، أن العتاد الذى تم تعطيله يشمل 73 طائرة، مؤكّدًا أن "هذه الطائرات لن تحلق مرة أخرى"، وأنه "لن يتمكن أحد من استخدامها".

وأوضح المسؤول الأمريكى أن "معظم هذه المعدات كان أصلاً خارج الخدمة، لكن من المؤكد أنها لن تتمكن من الطيران مرة أخرى".

وأوضح الجنرال ماكنزى أن الجيش الأمريكى الذى نشر ستة آلاف جندى للسيطرة على مطار كابول وتشغيله اعتبارًا من 14 أغسطس، بغية تأمين جسر جوى لإجلاء عشرات آلاف الرعايا الأمريكيين والأجانب وطالبى اللجوء الأفغان، ترك أيضًا خلفه فى المطار 70 عربة مصفحة مقاومة للألغام - تبلغ كلفة الواحدة منها مليون دولار - و27 مركبة هامفى مدرعة خفيفة.

وقال ماكنزى إن كل هذه الآليات تم إعطابها وإخراجها من الخدمة، وبالتالى "لن يتمكن أحد من استخدامها مجددًا"، مضيفًا أن الجيش الأمريكى ترك خلفه منظومة دفاع صاروخى من طراز "سى-رام"، كان قد نصبها لحماية مطار كابول، وهى المنظومة التى اعترضت الإثنين خمس هجمات صاروخية شنها تنظيم داعش على المطار، مشيرًا إلى أن صعوبة تفكيكها حتمت فى النهاية تدميرها.

وأوضح أن "تفكيك هذه الأنظمة إجراء معقد، ويستغرق وقتاً طويلاً، لذلك قمنا بنزع سلاحها حتى لا يتم استخدامها مرة أخرى".