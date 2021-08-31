قتلى وجرحى في حادث سيارة تقل لاجئين أفغانًا جنوب إيران

أسفر حادث مروري، صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة ”بم“ بمحافظة كرمان، جنوب إيران، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، بعد انقلاب سيارة كانت تقل لاجئين أفغانًا.

وقال مدير الطوارئ الطبية في مدينة ”بم“، فريدون علي بور، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إنه ”في فجر اليوم الثلاثاء، انقلبت سيارة على الطريق العام بمدينة بم، وكانت تقل 12 من اللاجئين الأفغان“.

وأضاف بور: ”لسوء الحظ، توفي ثلاثة أشخاص في مكان الحادث، ونُقل 9 مصابين إلى مستشفى باستور في مدينة بم، بواسطة أربع سيارات إسعاف“.

وقال علي بور: ”هناك اثنان من المصابين في هذا الحادث في حالة خطرة“، دون أن يوضح سبب الحادث.

وعادة ما يتم الإبلاغ عن حوادث سير تتعلق بالنقل غير القانوني للمواطنين الأجانب، ومعظمهم من الأفغان والباكستانيين، على طرق شرق ووسط إيران.

ويوم الخميس الماضي، انقلبت سيارة من طراز بيجو 405 في مدينة سرفيستان جنوب إيران، كانت تحمل 13 من اللاجئين الأفغان، أدت إلى إصابتهم بجروح، وبعضهم في حالة خطرة.

فيما لقي يوم الجمعة الماضي، ثمانية لاجئين أفغان مصرعهم في مدينة ”جهرم“ التابعة لمحافظة فارس جنوب إيران، جراء حادث سير.

وتعود أهم الحوادث المتعلقة بالتنقل غير القانوني للرعايا الأجانب إلى حزيران/ يونيو الماضي، عندما قُتل ثلاثة مواطنين أفغان وأصيب ثمانية آخرون، بعدما أطلقت قوات الأمن النار على سيارة، ثم اشتعلت فيها النيران في محافظة يزد وسط إيران، وأثار الحادث توترات دبلوماسية مؤقتة بين إيران وأفغانستان.

وأغلقت السلطات الإيرانية مطلع آب/ أغسطس، حدودها أمام دخول اللاجئين الأفغان الهاربين من بطش حركة طالبان المتشددة، وتم منع إقامة معسكرات لهم على الحدود بين البلدين، ما يدفع البعض إلى الدخول إلى الأراضي الإيرانية بطريقة غير قانونية عبر التهريب.

وتوجد جالية أفغانية كبيرة في المدن الإيرانية، من بينها طهران وقم ومشهد وشيراز. وتقول إيران، إن هناك قرابة مليوني ونصف أفغاني، يعيشون على أراضيها بطريقة رسمية.

وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن البرلمان الإيراني عن التصويت على مشروع قانون، إذا تمت الموافقة عليه نهائيًا، من شأنه أن يفرض عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا، وغرامة قدرها 100 مليون تومان (4000 دولار) على الرعايا الأجانب غير الشرعيين.