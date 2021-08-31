“الان” موقع وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط 2021 في جميع المحافظات وبصيغة pdf عبر نتائجنا

موقع وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط 2021، مع اقتراب موعد ظهور نتيجة الممتحنين في جميع المحافظات العراقية، نتشرف عبر موقعنا الإخباري المميز ثقفني بوضع رابط رسمي لتتمكن من خلالة استخراج النتيجة وبصيغة pdf عبر نتائجنا، وذلك في غضون ساعات معدودة، خاصة إن ترقب النتيجة من قبل الطلاب وأولياء الأمور خلال الأيام الماضية ذاد من قلقهم بشأن النتيجة، ولاكن التأخير يعود لعدد من العوامل ومنها تكرار إنقطاع التيار الكهربائي، ومن ناحية أخرى فإن بعض المصادر أقرت بتصحيح كافة الدفاتر الامتحانية، ولم يتبقي فقط سوي توقيع وزير التربية والتعليم العراقية علي الدفاتر لبدا أعمال رفع النتيجة عبر مواقع الإنترنت المختلفة.

موقع وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط 2021

خلال ساعات ترقب موقع وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط 2021 في جميع المحافظات، لتكن اول من يحصل عليها بعد إتمام أعمال رصد الدرجات وتوقيع وزير التربية العراقية عليها، والخبر المفرح إن نتائج الثالث جأت نسبة نجاح الطلاب بها مرتفعة جدا كما وصفها وزير التربية، وتأخيرها بسبب صعوبة أوضاع البلاد ولاكنها أوشكت علي الظهور، وسوف يتم احتساب خمس درجات لكل طالب بشكل اضافي للمجموع الكلي، وكذلك يتم استكمال درجات الطالب حتي الخمسين درجة بداية من 42، وذلك في ضوء دعم الوزارة للطلاب بعد أدائهم الإمتحانات في وسط ظروف الدراسة هذا العام، والتي أثرت فى حيات الطلاب الدراسية وكذلك عند اداء الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي.

نتائج الثالث متوسط 2021 في العراق بالأسم

سوف تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية خلال يوم السبت بداية الاسبوع المقبل أو الاحد باقصي حد، عن نتائج الثالث متوسط 2021 في العراق جميع المحافظات، وذلك للحصول عليها بالرقم الامتحاني عبر موقع الوزارة، أو بصيغة pdf عبر نتائجنا والسومرية نيوز والتي تتبع مواقع التعليم في العراق، ومن خلال موقعنا سوف نضع خطوات تفصيلية تشرح للطالب كيف يستخرج النتيجة

اول خطوة قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية.

ثانيا إختار نتائج الثالث متوسط 2021 في العراق.

أدخل إسمك ورقم جلوسك وكافة بياناتك المطلوبة.

أنقر في النهاية علي كلمة استعلام.

اليوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس تم رفع نتيجة الرصافة2 وجاري رفع نتائج باقي المحافظات، بحيث يتمكن الطلاب في الساعات القادمة من استخراج نتائج بشكل متتالي، ويمكنكم زيارة الموقع الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم العراقية التي تعرض لكم النتيجة بعد إدخال الإسم والرقم الامتحاني فقط، وسوف تتوالي عمليات إعلان النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة، وبين كل لحظة والاخري سوف نوضح لكم المحافظات التي ظهرت بها النتيجة.