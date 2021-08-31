نتائجنا رابط نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول جميع المحافظات وزارة التربية العراقية

نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول التي يزداد عمليات البحث عنها الأن على محركات جوجل وذلك بعد ان اعلنت وزاره التربيه العراقيه انه سيتم اليوم الثلاثاء اعلان نتائج الثالث المتوسط بالنسبة للطلاب الذين دخلوا امتحانات الدور الاول وصرحت وزارة التعليم أن النتيجة أفضل من كل عام وانه سيتم اعلان نتائج الكترونية عبر موقع وزاره التربيه العراقيه حيث قامت الوزارة بنشر أخبار اعلان نتيجة الثالثة عبر صفحتها الرسمية علي الفيس بوك كما ان هناك بعض المواقع سوف تقوم بنشر النتيجه مثل موقع ناجح و شبكه اخبار الناصرية و موقع نتائجنا والعديد من المواقع الإخبارية.

نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول

أكدت صفحه وزاره التربيه العراقيه اليوم على موقع الرسمي على شبكه التواصل الاجتماعي انه قد تأكد صدور نتائج الثالث المتوسط اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021 وذلك بعد ان طول انتظار من الطلاب وأولياء الأمور حيث يريدون الاطمئنان علي نتيجة أبنائهم كان قد تقدم لامتحانات الصف الثالث المتوسط أكثر من 650 الف طالب وطالبة قد أدوا الامتحانات في جميع محافظات العراق حيث تم تطبيق اجراءت احترازية علي كافة الطلاب والمعلين والعاملين في اللجان الامتحانية ضد انتشار فيروس كوفيد.

ينتظر جميع طلاب الصف الثالث متوسط أن تظهر النتائج الصف اليوم الثلاثاء علي مستوى كافة أنحاء العراقو يستطيع الطلاب في كل المحافظات. حيث يمكن الاستعلان عن نتيجة طلاب الثالث بالخطوات الآتية: يقوم الطلاب اولا بدخول رابط وزارة التربية بالعراق.

بعد ذلك يقوم كل طالب بتحديد نتائج الثالث من القائمة بالنسبة للدور الأول.

بعدها يتم كتابة البيانات التي يطلبها الطالب

ثم يقوم الطالب بالضغط علي استعلام. كانت امتحانات الثالث متوسط قد انتهت قبل الأسبوع الاول من شهر أغسطس وتم الانتهاء من جميع عمليات التصحيح والمراجعة وسوف يتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتائج اليوم الثلاثاء بعد أن يقوم وزير التعليم باعتمادها والاعلان عن أسماء أوائل الطلاب، وسيتم نشر نتيجة الثالث المتوسط الكترونياً ويمكن للطلاب خارجي وفي جميع المحافظات العراقية المختلفة أن يقوموا بالاستعلام عن النتيجة .

رابط نتائج الثالث المتوسط